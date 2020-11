Ayant plus de 2 to d'espace et ayant encore beaucoup de jeux ps4 à faire et finir , je n'ai pas la place pour avoir la ps4, la switch et la ps5 proche du meuble TV, et la faible capacité du disque dure ps5 m’empêche de faire le transfert.



La ps4 pro ira chez ma sœur donc j'aimerai savoir si je peux lancé la console à distance sur ps5 ou je devrais me contenté de mon pc ?

Car l'inverse est possible, depuis la mise à jour de la ps4 on peut joué à sa ps5 à distance !