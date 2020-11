Salut les amis !Voilà je ne poste pas souvent, mais je suis très régulièrement présent sur Gamekyo, et comme j'ai lancé il y a peu de temps ma chaine Twitch, je me suis dit que j'allais vous partager l'info, si jamais vous étiez intéressé ^^ !Ça faisait des années que je voulais partager ma passion du rétro-gaming, et je me suis dit que des petits let's play "entre copains" pourrait être sympas sur Twitch. L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir des classiques du jeu rétro, ou parfois des jeux un peu plus méconnus ou obscures, mais intéressant pour sa culture rétro !Pas de 100% ou de speedrun, plutôt des petites parties d'environ 1h30, où j'essaye de parler aussi du développement du jeu, en sortant des anecdotes et parfois des blagues pourries.Ce soir, je streame à 20h une partie de Donkey Kong Country !Mes anciens let's play sont également en VOD sur Twitch et Youtube. Bon pour le moment je débute, mais j'essaye d'être le plus pro possible...J'espère vous retrouver, même si c'est pour faire un petit coucou !Ma chaine Twitch : https://www.twitch.tv/retro_stew Ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC8MGIxCXbbOcJyTue-Uht_g