Depuis quelque temps j'ai un décalage entre le son de ma TV et l'image, sur Netflix Prime et JV.



Panasonic Oled



RAS sur la TNT classique.



Je n'ai aucune barre de son ou Home cinéma, le problème est chiant car maintenant je ne vois que ça, j'ai surement touchée à un réglage je pense c'est arriver à quelqu’un ici ? et si oui ça peut être dû à quoi ?