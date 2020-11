Hello tout le monde. Je supprime une fois que j'ai la réponse si ça gêne.Est ce que quelqu'un sait si c'est possible de jouer à un jeu en local avec le game pass PC en utilisant chacun son compte Xbox (comme sur console). J'ai essayé sur streets of rage 4 et tetris effect mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Je me trompe?Merci pour vos réponses