Sortons de nos manuels d’Histoire non ré-édités depuis les années 90’ où l’on apprenait que la Chine n’était qu’un pays en voie de développement, membre des fameuses « BRIC ». Aujourd’hui, la Chine est à considérer comme une puissance, voire comme une superpuissance à hisser au même rang que l’Occident. Peut-être même un rival qui pourrait faire vaciller les USA dans leurs convictions les plus profondes. Même vis-à-vis de l’Europe, la Chine n’a pas à rougir de sa stratégie commerciale et financière.



Aujourd’hui, elle tient d’une main ferme le commerce international. Non pas à cause de la légende que nous prêtons au faible pouvoir d’achat des chinois, aux prix bas des produits exportés et aux délocalisations massives qui paraissent être une aubaine pour l’Europe et les USA, mais bien parce que derrière cet apparat se cache une brillante stratégie qui confère à la Chine une autorité sur les USA. et l’Europe. Intrigué ?

La Cigale, ayant chanté

Tout l'été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue :

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu'à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l'août, foi d'animal,

Intérêt et principal. »

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

— Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

— Vous chantiez ? J’en suis fort aise.

Eh bien ! Dansez maintenant. »



— Jean de La Fontaine