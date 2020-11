Je vous fais partager un site qui vient d'ouvrir et qui archives les V-Jump des années 1990 et début 2000.C'était un magazine que j'achetais à l'époque, j'ai fini par tout revendre (grrr) et je suis vraiment heureux de retrouver certains numéros (ça réveil de nombreux souvenir!).L'auteur du site (@treevax) partageait les scans sur tweeter et facebook avant, c'est vraiment un bien joli travail de sa part.Notez bien ceci, je le cite:Voici le genre de scan qu'on peut y trouver:Bon visionnage