Revolution OS est un film documentaire datant de 2001 qui retrace l'histoire des mouvements GNU, Linux, open source et des logiciels libres et dans lequel plusieurs personnalités de l'informatique sont interviewées, comme Richard Stallman, Michael Tiemann, Linus Torvalds, Larry Augustin, Eric Raymond, Bruce Perens, Frank Hecker et Brian Behlendorf. Il a été réalisé par J. T. S. Moore

posted the 11/11/2020 at 10:22 AM by sussudio