Bonsoir à tous



J ai la chance de posséder la xbox series X et je suis entrain de tester plusieurs jeux xbox 360 comme dante inferno, dead space 1, crysis 2, ou ryse et gears 4 de la one et je trouve qu il y a au une amélioration.



J avais lu que la console ameliorait d elle même ou alors j ai mal compris ???



Faut il attendre une mise à jour ?



Merci pour vos réponses