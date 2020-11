Captain Harlock, plus connu dans nos contrées sous le nom de " Albator ", est né de l'imagination fertile de son créateur, Leiji Matsumoto. Véritable personnage charismatique, il connaît de multiples aventures sous des noms divers avant d'aboutir à sa forme définitive, celle d'un pirate de l'espace, en 1977, avec l'édition du manga Uchû Kaizoku Captain Harlock (Captain Harlock, le pirate de l'espace). Ce manga donnera lieu en 1978 à une adaptation télévisuelle du même nom, connue chez nous sous le nom de Albator 78.



Dans cette œuvre, Leiji Matsumoto nous dépeint un monde matérialiste et corrompu dans lequel règne une oisiveté subversive. Malgré l'épuisement des ressources de la planète, l'humanité abrutie par les médias de masse et la société de consommation se complait de son sort. Les véritables hommes ; ceux qui n'ont pas voulu se faire happer par un système où l'être humain est condamné à vivre tel un légume, ont rejoint la mer de l'espace. Ils vivent dorénavant comme des parias rejetés par un gouvernement terrien qui les a condamné à mort et c'est à ce seul prix qu'ils conservent leur liberté.



Alors que la menace d'une invasion extra-terrestre imminente devient plus que probable, l'apathie des dirigeants laisse présager le pire. Quelques savants qui ont mis en exergue la réalité de cette invasion tentent d'avertir les populations mais ils sont tous mystérieusement assassinés. Face à la gravité de la situation, les seuls à réagir sont les pirates de l'espace, Albator à leur tête et tandis qu'une mystérieuse sphère noire porteuse de symboles inconnus s'écrase sur la mégalopole, les terriens, trop abrutis par l'abêtisseur mondiovisuel, ne sont plus capable de faire face à l'adversité

En 2977, les Terriens nagent dans l’opulence. Ils ont envoyé des robots qui exploitent les ressources d'autres planètes. Tout ce qui est récolté est distribué gratuitement à la population. Par le truchement de l'abrutisseur mondio-visuel, les seigneurs bloquent les pensées d'un peuple asservi. Dénué de pouvoir réflexif, celui-ci se croit heureux. Pourtant, une mystérieuse sphère noire, recouverte de glyphes inconnus, s'écrase sur Terre. Alors que le gouvernement mondial se montre incapable de réagir, une menace extraterrestre se concrétise bientôt via les Sylvidres, femmes guerrières longilignes au teint verdâtre. Leurs exactions sont attribuées à Albator et à ses pirates ; pourtant, lui seul prend la menace au sérieux et s'engage à les combattre.

Albator n'a jamais été ma came mais un épisode vu sur Dailymotion il y a des lustres m'avait interpellé au sujet de l'abrutissement des masses. Ce n'est pas le cœur du scénario mais je trouve que la société décrite dans Albator fait largement écho à la nôtre, s'en est presque troublant.Pour ceux qui connaissent la série, votre avis ?