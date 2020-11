Avec l'arrivé de 2 nouvelles consoles au japon, on devrait (normalement) avoir du changement dans les tops Famitsu/Media Create et je vous propose de lâcher vos chiffres (un seul chiffre ou une fourchette) pour le hardware ONLY (et on regroupe les différentes versions des consoles: PS5 digital physique et Xbox S X/S)Sans grosse surprise, la PS5 devrait être assez loin devant les Xbox Series, mais on sait que les quantités disponibles seront faibles (comparés à l'europe et aux usa)A noter que selon chaque constructeur, les précommandes ont été un succès sans pour autant donner des chiffres.Allez je me jette à l'eau, voici mon pronostic:- PS5 : entre 75K et 85K- XS: entre 8K et 15KA vous de jouez!Notez-bien que celui qui se rapprochera le plus du juste "chiffre" aura tout l'estime des membres de ce site