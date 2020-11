Bonsoir a tous, juste pour savoir, ceux qui ont réservé la Xbox série X mais qui sont sur de pas l'avoir demain, certains ce sont rabattue sur la série S ??J'hésite vraiment perso, vue qu'ont sait toujours pas quand est-ce que la X sera a nouveau disponible.J'ai vendu ma Xbox One X il y a un mois car je pensais avoir la X day One et que je voulais encore en tiré quelques choses, au final je suis sur One Fat. J'ai vla les bugs, Watch dogs légion crash je peux pas y jouer il fait freezer la console et elle s'éteint, pareil pour dirt 5. Sans parlé de tout les bugs sur PuBG.