John Law, né le 16 avril 1671 à Édimbourg et mort le 21 mars 1729 à Venise, est un aventurier, banquier et économiste écossais.



Il fut l'inventeur du Système de Law, puis ministre des Finances du royaume de France, qui lui doit l'introduction du billet de banque et d'une des premières bourses au monde. Son idée économique est que l'argent est un moyen d'échange et ne constitue pas une richesse en soi. La richesse nationale dépend du commerce. Pour la France, il est le père de la finance et de l'utilisation du papier-monnaie à la place des espèces métalliques et des factures. Il est aussi un acteur central de l'histoire des bourses de valeurs pour avoir réalisé les premières grandes émissions de titres. Il créa la Compagnie d'Occident, après avoir racheté la Compagnie du Mississippi.