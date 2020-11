Très bonne émission sur le thème suivant : La géopolitique est-elle non seulement présente mais reflétée dans les jeux vidéo ?Détail assez amusant relevé par Fabrice Ravel, les jeux de stratégie n'aborde jamais le monde actuel. Soit les jeux se base sur le passé, soit invente un futur imaginaire. Comme si le contexte actuel ne se prêter pas au jeu.Pour ma part, j'ai toujours eu horreur de ces jeux mais je pense que je vais m'y mettre d'ici peu et initier mon fils lorsqu'il sera grand. En plus de lui apprendre l'histoire, la géographie, la géopolitique et les langues étrangères, les jeux de stratégie je suis pas contre et ça peut lui permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on vis