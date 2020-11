« Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin.»

«Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières d‘active.» Thomas Jefferson.

«La banque essaye de me tuer, mais je la tuerai.» Andrew Jackson.

«J‘ai deux grands ennemis: l‘armée sudiste positionnée face à moi et la haute finance dans mon dos. Des deux, c‘est la seconde qui est la plus dangereuse...» Abraham Lincoln.

Ce documentaire datant de 1996 (soit 24 ans) est l’un des meilleurs que j’ai pu voir dans ma vie. C’est une ouverture vers de nouveaux horizons, une histoire que peu de gens connaissent et pourtant, c’est une histoire qui touche chaque personne vivant sur cette planète. Cette histoire, c’est celle de la monnaie et de ceux qui la contrôle. Comme disais Henry Ford :Malgré sa longueur (3h17), ce documentaire est prenant du début à la fin. Certes, il ne peut expliquer les tenants et aboutissants de plusieurs milliers d’années d’histoire mais je peut vous garantir qu’après l’avoir visionné, on ne regarde plus le monde de la même manière. Ce qui s'est passés pendant ces deux derniers siècles est digne d'un thriller une fois les événements mis bout à bout.Les nombreuses citations de personnages emblématiques de ces deux dernières siècles vous intrigueront et vous pousseront à faire vos propres recherches. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, faites vos recherches, c’est mon seul conseil. Chacun est doté d’un cerveau pour raisonné, ne vous laissez personne vous le confisquer.Voici les questions auquel le documentaire va essayer de répondre histoire d’éveiller votre curiosité :- Comment s’est effondré l’empire Romain ? Est-ce uniquement à cause des barbares à la frontière ?- Quel était le moyen de paiement des anglais pendant plus de 800 ans ? Indice, c'est long, dur et avec des ........- Qui a pris possession de la banque d’Angleterre (première banque privée en Europe et modèle pour les suivantes) et de l’empire britannique par extension ?- Pourquoi un combat sanglant opposa les banquiers contre les différents présidents ?- Qui est le président à avoir intégralement remboursé la dette et à empêcher l’émergence de la FED pendant 77 ans en tuant littéralement la Second Bank ?- Quel a été l'élément déclencheur de la guerre de sécession ? Est-ce vraiment à cause de l’esclavage comme on nous la appris ? (citations à l’appui de Lincoln et Bismark),- Pourquoi les billets « Greenback » ont-ils provoquer la fureur des banquiers anglais ?- Abraham Lincoln était-il vraiment un chasseur de vampire ? Si oui, qui était donc ces vampires ?(il a la tète du troisième Hokage dans Naruto bon sang),- Qui à permis de démonétisé l’argent au profit de l’or avec le crime de 1873 (Coinage Act of 1873) et à qui profite le crime ? Pourquoi « crime de 1873 » ? Vous allez le découvrir (citation à l’appui),- D’ou proviennent les crises économiques à répétition qu’on connus les États-Unis entre 1815 et 1907 ? Le cycle récession/dépression est-il si naturel qu’on veut nous le faire croire ? Citation de James Garfield à 1h38 du documentaire,- Qui sont les personnes ayant participé à la réunion de Jekyll Island ? Qui est cet homme ayant financé le renversement du Tsar en 1917 ?- Qu’est-ce que la FED ? Est-elle publique ou privé ? Qui sont les administrateurs ? Est-ce uniquement à cause de l’instabilité des banques privés qu’elle à été créer ?- Pourquoi les banques imposeront la taxe sur le revenu considéré comme illégale selon la constitution ?- Pourquoi la première guerre mondiale a t-elle durer 4 longues années contre quelques jours ou mois lors des précédentes guerres ?Non, c’est pas le prochain scénario de Metal Gear SolidAvec toute ces questions (ça change des questions existentielles de Kingdom Hearts), vous allez pouvoir faire des tonnes de découverte.Bon visionnage et pour se mettre dans l'ambiance, voici les citations de 3 hokage :