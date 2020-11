Après le portable (je ferai un post un peu plus tard), les baskets, les chaises etc, voici venir la lampe Cyberpunk 2077De base, je suis pas fan mais là, ça a de la gueule.

Des couleurs à la fois sombres et fluo, un logo en graffiti, tout ce qui représente l’originalité de Cyberpunk 2077 créé par CD Projekt. Faites immerger l’univers dystopique du jeu vidéo le plus attendu dans votre intérieur à travers cette lampe aux allures modernes.Cette lampe Cyberpunk plongera votre intérieur dans l’atmosphère du jeu, de quoi accentuer l'immersion durant vos heures de gaming. Produit sous licence officielle : CD PROJEKT S.A. 2020 Batterie rechargeable sur port USB Câble USB inclus Dimensions : L : 22cm | P : 5cm | H : 8cm

Like

Who likes this ?

posted the 11/05/2020 at 10:24 PM by leblogdeshacka