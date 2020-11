Yo gamekyo, j'espère que vous allez tous bien.

Je cherche actuellement un meuble TV pour ranger ma ps4 et ranger correctement mes jeux, pas un meuble super cher non plus mais un truc simple mais efficace qui restera dans le temps, c'est le but.



Des liens à me conseiller ? Un site en question ? Style Ikea et compagnie ?

Cela me permettra de réfléchir sur le meuble que je souhaite en attendant la fin du reconfinement.



Cela permet aussi aux autres qui peut être veulent aussi acheter un meuble TV pour leur futur ps5.



Encore quelques jours avant la ps5, j'espère que tout le monde n'aura aucun problème pour la récupérer.

Perso j'attends minimum 2 ans avant de l'acheter une version slim et en noir sera parfait pour moi.



Merci d'avance et que la paix soit sur vous.