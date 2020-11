Alan Greenspan, né le 6 mars 1926 à New York, est un économiste américain. Il fut président de la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis, du 11 août 1987 au 31 janvier 2006.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Greenspan



"Cette période (de la mi-1987 à janvier 2006) aura été marquée par de nombreux troubles économiques et financiers : le krach boursier de 1987, le krach obligataire de 1994, la crise asiatique de 1997, la crise russe de 1998, la crise LTCM, les crises brésilienne et argentine, l'éclatement de la bulle Internet, des récessions économiques... Bref, rien ou presque n'aura été épargné à Greenspan"



https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2006-1-page-40.htm#



"L'or est la kryptonite de la planche à billets et l'indicateur de l'état de pourrissement d'une monnaie"



«En l‘absence d‘un étalon-or, il n‘existe aucun moyen de protéger l‘épargne contre la confiscation par l‘inflation. Il n‘existe aucune réserve de valeur fiable.» Alan Greenspan.

Par nature, l'or et l'argent ne sont pas monnaie, mais la monnaie est, par nature, or et argent



Karl Marx

Voici quelques moments Nutella que j'aime me repasser en boucle tellement ils nous prennent pour des abrutisAutant dire qu'il est ceinture noire de "Ju" Jitsu (comprendra qui pourra) de la finance internationaleLes scènes d'audition après la crise des subprimes sont aussi des moments NutellaL'homme est connu pour avoir était un farouche défenseur de l'or (c'est autre chose que d'être un pro Sony ou MS hein) mais il a été relativement discret à ce sujet pendant son mandat à la FED, ce qui est logique car :Dans cette vidéo, Alan Greespan balance une vérité qui pique aux oreilles du syndicat des imprimeurs.Ça parait banal ? Pourtant pas du tout. A l'heure des cryptomonnaies, l'or est vu comme une "relique barbare" par notre génération.D'après oncle Picsou :Donc lorsque vous voyez le prix de l'or et l'argent grimper, ce n'est pas tout à fait exact, inversez le processus mental. Lorsque c'est le cas, c'est la valeur de la monnaie qui chute et non l'inverse (il faut plus d'euros ou de dollars pour acheter des métaux précieux) car (je prend mon accent zaïrois) :Allez un autre moment Nutella. Admirez ce cynisme absoluL'homme au QE d'or nous explique que malgré l'usage de l'imprimante magique, l'or reste une réserve de sécurité pour les banques centrales.....Ils veulent que vous fassiez confiance à leur monnaie inflationniste et que vous vous désintéressez des métaux précieux. De manière plus explicite le message serait :"L'or et l'argent, c'est pour les banques centrales. Hors de question que ces métaux redeviennent la monnaie des roturiers et qu'on perdent le monopole de l'imprimante"Janet Yellen (autre ceinture noire en "ju" jitsu) de la FED nous explique de manière explicite qu'elle est étonné qu'il y est pas plus de demande de cash avec des taux à 0,75% vu que la monnaie fiduciaire n'est pas une réserve de valeur.Le vrais message est plutôt :"Ceux qui épargne le font à leur risques et périls car la monnaie fiduciaire (flat currency) est intrinsèquement inflationniste et usuraire car basé sur rien de tangible et vous allez en manger des taux négatifsEt puis.....osef de votre épargne, on la la print money!!!! (ça me rappel la Nintendo DS qui imprime des dollars)"Les 100 milliards d'euros épargnés pendant le covid bouffés par les taux négatifs ? Tu me dira entre 0,75 et 0, il n'y a qu'un pas