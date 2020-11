Je recherche un nouveau casque pour démarrer la nouvelle génération, compatible XSX et si possible PS5 bref un casque compatible sur les 2 quoi.



Je voudrais un casque sans fil et pas un truc trop cher car à l’époque j'avais pris un Astro à 320E et là je n'ai pas envie de remettre un tel prix pour un casque sachant que c'est généralement pour faire du 60% tchat.