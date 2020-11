L’abolition de l’étalon-or



Nixon ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, pourquoi, en dépit des mesures prises par les Américains, l’or fuyait comme l’eau d’une digue qui se fissure. Le problème était que la balance des paiements des États-Unis connaissait un déficit explosif et que le pays, par conséquent, était incapable de maintenir le dollar à parité fixe avec l’or. Ce n’est pas qu’il n’y eût pas assez d’or, mais plutôt que le système bancaire américain créait trop de dollars.



John Exter, membre du Board de la Fed, raconta un jour au banquier suisse Ferdinand Lips un épisode décisif de la bataille de l’or:



"Le 10 août 1971, un groupe de banquiers, d‘économistes et d‘experts monétaires se sont réunis de façon informelle à Mantoloking, sur la côte du New Jersey, pour discuter de la crise monétaire. Vers trois heures de l‘après-midi, une grosse voiture est arrivée, avec à son bord Paul Volcker. Il était alors Sous-secrétaire au Trésor, responsable des Affaires monétaires.



Nous avons discuté des diverses solutions possibles. Comme l‘on pouvait s‘y attendre, j‘étais pour l‘argent cher [augmenter les taux d‘intérêts], mais cela fut rejeté à une écrasante majorité. Les autres pensaient que la Fed ne ralentirait pas l‘expansion du crédit de peur que cela ne déclenche une récession [...] ou pire. Quant à augmenter le prix de l‘or, comme je le suggérais, Volcker dit que cela avait du sens, mais qu‘il ne pensait pas obtenir le feu vert du Congrès. Les gouvernements, en particulier les leaders mondiaux que sont les États-Unis, n‘aiment pas admettre devant leurs concitoyens qu‘ils ont déprécié la monnaie, peu importe la vérité. C‘est trop embarrassant, et le grand public n‘avait aucune idée de la crise à laquelle nous étions confrontés à l‘époque. Ce n‘était pas une crise nationale comme 1933, lorsque Roosevelt pouvait faire tout ce qu‘il voulait.



À un moment, Volcker s‘est tourné vers moi et m‘a demandé ce que je ferais. Je lui ai répondu que puisqu‘il n‘augmenterait ni les taux d‘intérêt ni le prix de l‘or, il ne lui restait qu‘une seule option. Je lui ai dit qu‘il devait fermer le guichet de l‘or parce que cela n‘avait aucun sens de continuer à brader notre stock d‘or à 35 dollars l‘once. Cinq jours plus tard, Nixon ferma le guichet de l‘or [du Trésor].



Le dernier lien entre le dollar et l‘or était rompu. Le dollar ne devint rien de plus qu‘une monnaie fiduciaire, et la Fed [et surtout les banques] était alors libre de poursuivre à volonté son expansion monétaire. Le résultat, comme l‘on sait, fut une explosion massive de la dette. J‘estime que la dette libellée en dollar aujourd‘hui dans le monde est supérieure à 16 mille milliards de dollars.



Le problème avec cette montagne de dette est qu‘elle ne peut tout simplement pas être remboursée. La dette est une drôle de chose: elle doit toujours être remboursée, et si ce n‘est par le débiteur, alors elle l‘est pas le créancier ou, pire encore, par le contribuable."



Le 15 août 1971, la vérité fut finalement révélée au monde: les États-Unis ne pouvaient plus honorer leur engagement de conversion des dollars en or. En 1933, sous Roosevelt, les USA avaient manqué à leur parole vis-à-vis du peuple américain, mais cette fois-ci, ils se désavouaient auprès de la communauté internationale. Ce soir-là, Nixon fit un discours dans lequel il s’en prenait aux spéculateurs qui créaient des remous sur les marchés financiers. Pour défendre le dollar, il fallait renoncer «temporairement» à sa convertibilité en or.



On se pose toujours la question de savoir qui étaient ces «spéculateurs». À l’époque, George Soros et consorts, spécialistes des attaques monétaires, étaient bien trop jeunes et le marché des changes était restreint par le système de Bretton Woods, dont la fonction première était la stabilité monétaire. Les variations de change entre les devises étant négligeables, ce type de spéculation présentait peu d’intérêt.



Quant à la conversion en or des dollars américains, elle était réservée exclusivement aux banques centrales. D’ailleurs, lorsqu’il fallut désigner le principal fauteur de troubles, on se rabattit évidemment sur le gouvernement français. Lorsque les derniers liens entre le dollar et l’or furent rompus, le 15 août 1971, par Nixon, les banquiers internationaux se frottèrent les mains.



En effet, ce jour fut celui où le monde entier entra pour la première fois dans l’ère de la «monnaie fiduciaire», ne reposant sur rien d’autre que la confiance que suscite la première économie mondiale et la crainte qu’elle inspire. Serait-ce une bénédiction ou une malédiction pour la civilisation? Il était encore trop tôt pour le dire.



Après que l’Occident eut coupé tous les liens entre l’or et la monnaie, une ère d’expansion sans précédent du crédit se fit jour, la création monétaire devint frénétique au fur et à mesure de la dérégulation. La dette totale des États-Unis, dette du gouvernement américain, des entreprises et des ménages, s’est envolée, pour atteindre 44 billions de dollars (44 millions de millions de dollars!) en 2006, engendrant des intérêts annuels cumulés de l’ordre de 2200 milliards de dollars ― soit 16% du PIB. Une dette de cette taille est évidemment impossible à rembourser.

