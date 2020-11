Salut Gamekyo, Avez-vous comme moi des problèmes de connexion à Internet depuis quelques semaines? En particulier chez Orange? Je suis en adsl et depuis quelques semaines ma livebox perd la connexion au réseau plusieurs fois par jours. J'ai appelé l'assistance qui m'a dit de faire quelques bidouillages ce que j'ai fait mais finalement le problème persiste. C'est juste pour prendre la température je dégagerais l'article en fin de soirée.

posted the 11/02/2020 at 04:58 PM by waax