Des séquences animées sublimes, une bande-son très riche et des personnages conçus par des grands noms de l’animation et du rpg japonais Tout ce que vous direz aura d’importantes répercussions sur vos relations interpersonnelles sur le champ de bataille tout comme en dehors Jeux en français

Like

Who likes this ?

posted the 11/01/2020 at 10:34 PM by leblogdeshacka