en fouillant des tiroirs ... je ne me rappelais même plus que j'avais acheté des Gunnar il y a quelques années, c'était à l'époque le top des lunettes pour du gaming, on se fatigue moins les yeux ^^ kayane en portée en compet il me semble, du coup, je vais les ressortir de temps en temps avec la ps5 lors de grosses sessions multi (cod, fifa par exemple). Pratique ^^Pour ceux qui ont des soucis (maux de tête après de longues heures de jeu, les yeux qui piquent) je vous les conseille ^^ On se fatigue moins les yeux. Le modèle : Gunnar Optiks SteelSeries Scope onyx carbon