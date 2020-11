Bethesda voit `` difficile d'imaginer '' un Elder Scrolls 6 exclusif à XboxGoogle tradTodd Howard, le réalisateur, producteur et concepteur de Bethesda Game Studios, renforce le discours selon lequel l'exclusivité de ses jeux sur Xbox sera étudiée au cas par cas.Microsoft a annoncé fin septembre l'acquisition de ZeniMax Media, le groupe qui contient Bethesda et ses studios associés. Bien que l'achat ne sera officialisé que l'année prochaine, il y a une discussion générale dans l'industrie sur la possibilité que les principaux titres de la société, tels que le prochain The Elder Scrolls VI, apparaissent exclusivement sur l'écosystème Xbox: Xbox Series X / S et PC. Cependant, Todd Howard, réalisateur, producteur et concepteur de Bethesda Game Studios (le studio responsable du RPG et de Starfield susmentionnés), voit "difficile d'imaginer" qu'un jeu comme celui-ci ne sortira que pour Xbox.Howard a soutenu dans une interview à GamesIndustry le même discours prononcé par Phil Spencer, directeur de la Xbox, ces derniers mois: que l'éventuelle exclusivité des titres Bethesda sera étudiée au cas par cas. "Nous le voyons, et nous l'avons toujours vu de cette façon pour nous-mêmes, au cas par cas", confirme le réalisateur de Fallout 4.«Nous le ferons également dans le cadre de Microsoft. Ils ont été assez ouverts avec d'autres plates-formes et pas seulement au sein de la Xbox», dit-il en référence à la sortie de Minecraft sur tous les systèmes et à la sortie de titres comme Ori and the Will of the Wisps. et Cuphead sur Nintendo Switch. «C'est une perspective extérieure, mais si vous revenez dix ans en arrière chez Microsoft, vous ne vous attendriez pas non plus à ce qu'ils aient la suite Office complète sur un iPhone», comme ils le font maintenant.«Je ne peux pas vraiment prédire où les choses seront, sauf pour dire que nous avons fait ce genre d'exercices nous-mêmes en tant qu'étude indépendante», poursuit Howard. "Si vous regardez tous les jeux Elder Scrolls, il y a eu une sorte d'exclusivité sur Xbox ou avec Microsoft. Nous nous sommes associés pour chaque jeu. Morrowind était essentiellement une exclusivité console. Oblivion était exclusif pendant longtemps. Les DLC Skyrim étaient exclusifs par une longue période de temps. "«Nous déciderons de ce qui a le plus de sens pour notre public le moment venu, et je ne peux pas vraiment prédire aujourd'hui à quoi cela ressemblera», déclare Howard, qui est également lié, comme Spencer, à éviter de révéler des informations privilégiées jusqu'à la conclusion de l'accord. Le responsable de la Xbox a assuré que le faire avant la conclusion de l'accord "au début de 2021" violerait la loi. Pourtant, Howard admet que les discussions sur les exclusivités n'ont pas encore eu lieu, mais qu'il voit "difficile à imaginer" que The Elder Scrolls 6 soit exclusif.