J'ai peut-être raté la news, mais avec toute l'actualité de cette semaine (les unboxings de PS5, le mini nintendo indirect, les discussions sur la 16K et autres...), j'ai pas vu qu'on parlait des différents projet sur The Last Blade à venir.1 - Le jeu Neo Geo Pocket "Last Blade - Beyond the destiny" arrive sur Switch.. je sais, c'est sympa mais comme c'est pas en 4K et 120fps, osef...2 - Un comics va voir le jour (une collaboration SNK et Tapas Media..)3 - Là par contre, c'est déjà vachement plus intéressant: un perso de Last Blade va débarquer dans Samurai Shodown, il s'agit du 1er perso annoncer du season pass 3.Une manière de tâter le terrain avant l'annonce d'un LB3?