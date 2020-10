l'intégration de twitch dans nos articles ^^ merci beaucoup @Shanks plus qu'à attendre le 19 maintenant pour tester Morales, Demon's Souls, Little Hope, Astro's Playroom, Cold War & Fifa. (et en fin d'année pour ma part Cyberpunk & Crash)Je peux déjà vous dire que je serai en Live le Jeudi 19/11 vers 21h/21h30 max, on va tester pas mal de jeux jusque très tard dans la nuit ^^ (1h du matin je pense). Je ferai une vidéo unboxing de la console, du casque pulse 3d, de la dualsense, station de recharge et des jeux cités au dessus, video qui sera donc dispo sur ma chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UCAbKMuPXDug420JxTcCLeDw ... le temps de faire le montage (et je dois jouer également), ça sera dispo la semaine qui suivra le lancement de la console, donc la semaine du 23 (avant le 29 en tout cas, ça sera en ligne). ça sera d'ailleurs la première vidéo de la chaîne filmée avec ma nouvelle Canon G7X Mark II reçue récemment.