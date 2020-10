ou pas ...bon ... le premier jeu, ce n'était pas vraiment "Next Gen" (fifa 21), et le second, bah ... pas vraiment également car c'est en fait Little HopeIl faudra en fait attendre le 12/11 pour les vrais jeux next gen (demon's souls & morales notamment)Dès réception de la ps5 le 19/11, je le commence, donc dès que je le termine, courant décembre (avant noël au plus tard) je le mets en vente pour 20€ fdpin envoi à votre domicile en lettre suivie (lettre bulle, paiement via paypal), si ça intéresse quelqu'un ^^ je peux vous le réserver pour mi Décembre, livraison avant Noël au plus tard. ça c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, je le termine fin Novembre ou début décembre et donc vous recevrez le jeu début décembre au plus tôt. Si ça intéresse quelqu'un, MP moiJe ferai l'affranchissement en ligne et je déposerai le jeu dans la boîte aux lettres jaune de la rue, du coup, pas de soucis avec le confinement et la poste. Les livraisons et les levées sont assurés, donc aucun soucis.