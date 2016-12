Sony à l'origine de la plus grande salle de cinéma 3D au monde

Sony Pictures a organisé le lundi 14 mai dernier une projection en avant-première de Men in Black 3. Le film a été réalisé par Barry Sonnenfeld et sortira en France dans les salles de cinéma numérique 3D en date du 23 mai prochain. Cette avant-première allemande était inédite. Elle a été réalisée dans le cadre de l'O2 World de Berlin, qui on le rappelle est à la base une salle omnisport. Les équipes de Sony l'ont transformée le temps de cette avant-première en véritable salle de cinéma numérique 3D. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agissait de "la plus grande salle de cinéma 3D au monde". Sony Pictures figurera d'ailleurs dans le Guinness des records, nous annonce-t-on. La salle a pu accueillir un total de 6819 personnes parmi lesquelles figuraient Will Smith, Nicole Scherzinger et Josh Brolin ainsi que le réalisateur Barry Sonnenfeld. L'installation comprenait quatre projecteurs SRX-R320 4K de Sony projetant les images 3D destinées à l'oeil gauche et l'oeil droit de façon simultanée. L'écran était également impressionnant : 25.9 x 14 mètres.