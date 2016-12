Like

Like

Hideo Kojima et Yoji Shinkawa étaient présents aujourd’hui à la boutique Uniqlo Paris pour une séance de dédicace.

[Evènement] Résumé de la séance de dédicaces avec Hideo Kojima et Yoji Shinkawa

posted the 05/11/2012 at 10:24 PM by teikokugamers