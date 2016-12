La PS4, c'est maintenant !?

Et si la PS4, si le projet Orbis misait sur ce style d'immersion totale ? Voici en tout cas Datura, un jeu bientôt disponible sur le PSN... mais présenté ici dans une installation assez dingue. L'ensemble utilise du head tracking avec le casque HMZ-TZ1 et le PSMove. OK, j'avoue, ça me branche diablement... Et si c'était ça l'un des futurs du jeu vidéo made in Sony ? Qu'en pensez-vous, attiré ?