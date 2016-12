Like

Loin de moi l’envie de parler politique ici mais alors la, chapeau pour le site de campagne de François Bayrou ! Un Konami code y est caché et affiche une vidéo parlant de sa campagne dans un style vieux rpg du début des années 90, commençant par l’ancien jingle du logo de Capcom (celui de l’époque Street Fighter 2 sur Super Nintendo).

posted the 04/16/2012 at 12:05 PM by nicogeek