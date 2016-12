Dragon Ball Z for Kinect en images

Quelques images de Dragon Ball Z for Kinect se sont exfiltrées du Global Gamers Day de Namco Bandai, où l'éditeur a présenté officiellement le jeu pour la première fois. Comme on peut le voir, les combats en vue subjective du jeu demanderont de réaliser de nombreuses poses pour esquiver les coups adverses avant de répliquer par de gros Kamehameha énervés. Une grosse cinquantaine de personnages est d'ores et déjà annoncée, dont certains à débloquer via des codes QR. Il faudra cependant attendre le mois d'octobre pour avoir le droit de rosser Freezer, Raditz et compagnie.