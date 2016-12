L’heure est au remake (et à l’argent facile ) et Double Dragon y passe aujourd’hui avec Double Dragon Neon. Sortie prévue cet été sur le PSN et le Xbox Live. Le gameplay aura-t-il était revisité ou aura-t-on uniquement le droit au remake visuel ?

posted the 04/06/2012 at 07:21 AM by nicogeek