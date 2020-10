Black Ops : Cold War a déjà son trailer de lancement

On l'a déjà remarqué mais Activision aime décidément balancer ses trailers de lancement avec de plus en plus d'avance : voici déjà celui dealors que sa sortie n'est attendue que pour le 13 novembre prochain (le 19 sur PS5).Du coup, pour refaire le programme :- Campagne solo- Multi cross-play avec du 6VS6, 12V12 et des affrontements à 40- Retour du mode Zombies- Mode survie/zombie à 2 joueurs (exclu PlayStation)- Suivi à nouveau gratuit, même pour le mode Zombie