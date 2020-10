NIS America prend en charge R-Type Final 2

NIS America annonce qu'il prendra en charge la distribution dequi se voit pleinement confirmé pour le printemps 2021 en occident avec comme de coutume vu l'éditeur, un indispensable collector pour les différentes consoles (le jeu sort aussi sur PC, notez) incluant l'OST, un petit artbook et tout simplement le jeu en boîte.Comme sur d'autres titres en cette période cross-gen, le disque Xbox donnera accès aux versions Xbox One et Xbox Series X tandis qu'il n'y a pas de question à se poser coté Sony puisque ce nouvel épisode n'a tout simplement pas été annoncé sur PS5 (la rétrocompatibilité fera néanmoins son taf).