Puyo Puyo Tetris 2 : trailer des ''Combats de Talent''

C'est le 8 décembre que sortiraavec son contenu bien plus riche fourni avec un mode aventure pour occuper les joueurs solo avant de se faire démonter par les japonais en ligne, mais également le nouveau mode « Combat de Talent » illustré avec le trailer ci-dessous. Jouable aussi bien contre l'IA qu'en Versus local comme en ligne, ce mode proposera de choisir trois personnages ayant chacun leur compétence, le but étant de trouver une team suffisamment complémentaire pour palier à la majorité des situations.SEGA précise dans son communiqué que le online proposera également du matchmaking rapide et des classements pour montrer vos talents, en ajoutant que le cross-play ne sera au RDV que pour les joueurs Xbox (One & Series) puis très rapidement entre la PS4 et la PS5, avant d'avoir droit un jour à la connexion entre tous les supports.En parlant de suivi, ce deuxième épisode compte perdurer dans le temps avec l'ajout de nouveaux modes et personnages.