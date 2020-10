Cyberpunk 2077 : retour sur le Night City Wire avec vidéos et fournée de visuels

Petit retour sur le quatrième numéro Night City Wire qui a permis à CD Projekt RED d'aborder le cas des véhicules dans, où le choix sera bien plus imposant que ce à quoi on s'attendait au départ, autant au niveau des quatre roues (voir six d'ailleurs) que des motos, tous pilotables en vue à la première personne ou en extérieur, contrairement aux séquences à pied qui ne laisseront pas d'alternative.Même s'il n'y aura aucune marque si ce n'est une Porsche 911 Turbo 77, chaque véhicule proposera sa petite histoire et ses propres caractéristiques, l'ensemble étant réparti en quatre catégories dont le « néokitsch ».On vous laisse avec toutes les vidéos en FR et la masse de visuels, pour retourner ensuite patienter jusqu'au 19 novembre sur PC, PS4, One et Stadia (sans oublier la MAJ PS5 & SX avant l'upgrade de 2021).