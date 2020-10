20 minutes de gameplay pour Amnesia : Rebirth

La chaîne officielle PlayStation Underground vient nous en montrer un peu plus suravec 20 minutes de gameplay tirées du début de l'aventure où malgré le changement de cadre (le désert algérien), on y retrouvera tous les fondamentaux de la licence avec ces énigmes à foison et l'équilibre à gérer entre besoin d'exploiter les zones éclairées pour ne pas sombrer dans la folie, tout en devant parfois fuir dans les ténèbres quand des créatures commencent à rôder.Sortie prévue dans 4 petits jours, le 20 octobre donc, sur PC et PlayStation 4.