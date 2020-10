Spider-Man Miles Morales : une nouvelle vidéo pour montrer l'infiltration (et l'action)

Game Informer enchaîne avec, nous livrant une nouvelle vidéo qui va montrer nos nouvelles capacités d'abord durant une phase où l'on essaye de jouer la discrétion, avant de déchaîner les enfers une fois repéré. Donc en gros la méthode de 90 % des joueurs dans les jeux d'action-infiltration.Encore un peu moins d'un mois à patienter pour de nombreux territoires dont les USA et l'Asie (12 novembre), et un peu plus d'un mois pour nous autres européens (19 novembre).