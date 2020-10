Monster Hunter : voici le trailer du film

Parce qu'on sait que vous êtes nombreux à l'attendre (non ?), voici le trailer officiel du filmqui arrivera dans les salles cinés en décembre prochain avec en tête d'affiche Milla Jovovich, Tony Jaa et Ron Perlman.Et si vous n'êtes pas contents, sachez que Paul W.S. Anderson a fait savoir que ses négociations pour l'exploitation de la licence date d'il y a longtemps, et que lui n'a pas attendu que la franchise soit un énorme succès à l'international (avec MH World) pour seulement commencer à s'intéresser sur le sujet.Certes. Mais bon.