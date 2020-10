Watch Dogs Legion pose l'ambiance avant la sortie

Premier de la salve des AAA Ubisoft à débouler dans les prochains mois,arrivera donc le 29 octobre sur PC/PS4/One (et Stadia), nous laissant patienter avec ce nouveau trailer à ambiance, juste là pour présenter le contexte de cette espèce de dystopie londonienne entre oppresseurs et opprimés (pas besoin de vous dire dans quel clan vous êtes).Les versions Xbox Series X/S et PlayStation 5 attendront naturellement le lancement de chacune, avec upgrade gratuite dans les deux cas (et version propre en boîte si vous le souhaitez).