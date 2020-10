Doctor Who : The Edge of Reality se dévoile

En 2019, les possesseurs d'un casque VR ont eu droit à une adaptation deet c'est donc probablement pour ratisser un public plus conséquent que ce titre reviendra en format standard (donc sur la TV) avec, cette fois sur PC, PS4, One et Switch, et ce pour le printemps 2021.Une refonte donc, déjà sur le gameplay mais avec plein de nouvelles choses pour découvrir cette aventure qui verra la collaboration des 10e et 13e incarnations du fameux docteur.A noter qu'une autre adaptation est actuellement en chantier,de son nom, un petit projet purement narratif qui arrivera dans les mêmes eaux, cette fois uniquement sur Switch et mobile.