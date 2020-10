Amnesia : Rebirth nous fait la visite en vidéo

Toujours prévu pour la période de Halloween et plus précisément pour ce 20 octobre,nous revient avec ce trailer pour présenter l'univers de ce nouvel épisode et surtout les décors qui ont demandé bien plus d'attention selon le directeur créatif : là où les développeurs pouvaient user de recyclage d'assets dans les précédents (comme le premier qui se déroulait uniquement dans un château), il a fallu ici concevoir des éléments propres à chaque endroit dont le désert, les tombeaux et les différents types de grottes. Sans parler du game-design où la fuite et le besoin de se cacher deviennent plus compliqués quand il n'y a plus de « porte » dans les environs.Pour l'heure, seuls le PC et la PlayStation 4 sont concernés par le lancement mais on imagine qu'à l'instar de la, ça finira par débouler un jour coté Xbox et potentiellement Switch.