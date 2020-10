Bandai Namco se lance dans le fitness sur Switch

Face au succès tonitruant de, et même dans une moindre mesure de(plus d'un million de ventes), Bandai Namco s'est dit qu'il y avait matière à se faire un billet sur le dos de ceux qui veulent perdre des calories et ressuscitera donc le 17 décembre au Japon sa franchise(héritière de l'époque Wii).Un titre vendu avec un « strap » pour y loger son joycon et se lancer dans une quinzaine de mini-jeux et divers modes afin de dégager le trop plein des repas de noël. Pas encore d'annonce pour l'Europe.