Watch Dogs Legion : Story Trailer et informations sur le suivi gratuit et payant (Season Pass)

Deux nouveaux trailers sont disponibles pourqui ne se fera plus attendre très longtemps puisque prévu ce 29 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis dès le lancement de la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S.On repart donc avec une bande-annonce pour présenter le contexte scénaristique mais aussi et surtout un aperçu du suivi qui tournera sur trois points que l'on va détailler.(Gratuit)- Prévu le 3 décembre en MAJ- Possibilité de se balader en ville à 4 joueurs pour y faire des annexes- Nouvelles missions coop- Mode PVP (Spiderbot Arena) jouable jusqu'à 8- D'autres modes PVP arriveront par la suite(Gratuit)- Le suivi prendra place en 2021- Nouveaux personnages et missions- New Game Plus(Payant)- Extension- 4 nouveaux personnages dont Aiden Pearce (WD1) et Wrench (WD2)- Les deux autres seront Mina et Darcy, cette dernière faisant partie… de l'ordre des Assassins- Nouvelles missions DedSecoffert (dès la sortie de Legion)Rappelons que le Season Pass pourra être acheté à part ou sera directement inclus dans les éditions Gold, Ultimate et Collector.