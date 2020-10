Fall Guys : un aperçu de la Saison 2

est actuellement en train de terminer sa saison initiale avec son double xp pour permettre aux retardataires de gratter un maximum de récompenses, et c'est le 8 octobre que la transition vers la Saison 2 s'effectuera, sous le thème médiéval avec tout un tas de skins et surtout stages, dont un premier vient d'être dévoilé via cette vidéo signée IGN.Une Saison 2 qui offrira bien plus de skins à débloquer, mais également beaucoup plus de couronnes à obtenir dans le fil des récompenses afin que même ceux ne voyant jamais le top 1 puissent garnir leur garde-robes.