Cinéma : teaser du film Monster Hunter

Dans cette pandémie qui perdure, il est difficile d'établir à l'avance un calendrier cinématographique tant les reports s'enchaînent mais il y a parfois des cas inverses : l'adaptation de, normalement repoussée au printemps 2021, revient en arrière et arrivera finalement en décembre pour profiter du manque de concurrence dans les salles.Peut-être y aura t-il donc des intéressés pour découvrir les nouvelles aventures de Milla Jovovich, incarnant le Lieutenant Artemis qui prise dans une tempête de sable avec son équipe va se retrouver dans l'univers de la franchise phase de Capcom, et où contrairement à ce que ce teaser laisse entendre, les armes classiques seront inefficaces contre des grosses bestioles plus sensibles au tranchant de grosses épées.