5 minutes de gameplay pour Amnesia : Rebirth

Nous sommes en octobre depuis peu et comme chaque année, ce mois va voir la sortie de quelques titres horrifiques pour correspondre à la période Halloween, dontqui, on le répète à chaque fois, n'est aucunement un remake contrairement à ce que son titre laisse penser mais bien un épisode inédit qui nous fera incarner Tasi Trianon, se réveillant sans la moindre explication au beau milieu du désert algérien.En voici un aperçu avec quelques minutes de gameplay en attendant le lancement prévu ce 20 octobre, uniquement sur PC et PlayStation 4 pour le moment.