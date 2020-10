Grounded : nouveau contenu et trad FR

Microsoft et Obsidian signalent en vidéo que la deuxième MAJ de contenu pourest disponible depuis hier soir qui vient encore développer l'expérience avec :- Les tyroliennes- Un nouveau laboratoire- Un rouet pour développer des ressources- Les toiles d'araignées (que vous pouvez utiliser pour la capture)- De nouveaux objets pour l'event HalloweenDernier point et non des moindres : le titre dispose enfin d'une traduction dans toutes les langues européennes, dont évidemment le français. Le titre continuera d'accueillir du nouveau contenu chaque mois jusqu'au lancement de sa 1.0 encore non datée.