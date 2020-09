Quelques infos pour Destruction All Stars

Via le PlayStation Blog, la team de Lucid Games a apporté quelques informations sur le concept de sonqui proposera donc des matchs réunissant un maximum de 14 joueurs (2 équipes de 7) avec la petite originalité de pouvoir évoluer à pied une fois notre véhicule détruit. Si vous êtes infiniment plus faible dans cet état, vous bénéficierez néanmoins d'une bien meilleure mobilité avec par exemple la possibilité de vous placer temporairement sur des plates-formes suspendues… du moins si un adversaire également à pied ne vient pas vous embêter.Chaque joueur bénéficiera de deux capacités : celle du personnage, et celle du véhicule.Exemples de capacités temporaires de personnage :- Camouflage- Invincibilité- Laisser des traînées de feu- Pouvoir créer des zones de soinExemples de capacités de véhicules :- Déployer une lame tout le long du véhicule.- Bouclier de force.- Propulseurs de vitesse.- Boost de force.Les visuels ci-dessous vous montreront notamment un aperçu du casting et de l'édition limitée disponible au lancement de la PlayStation 5 (le 19 novembre), en ajoutant que le titre bénéficiera d'un suivi 100 % gratuit avec de nouveaux modes, fonctionnalités et probablement personnages. Un nouveau trailer arrivera d'ailleurs sous peu pour faire le point.