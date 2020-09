Megaton Musashi donne des nouvelles

Traînant un peu la patte actuellement, Level-5 en a dévoilé un peu plus sur son, nouveau projet cross-média qui après s'être débarrassé de la 3DS vient maintenant de se désolidarisé des mobiles : ce n'est désormais prévu que sur Nintendo Switch et PlayStation 4, à une date encore non spécifiée. L'anime lui débutera au Japon pour l'été 2021.On repart donc avec trois vidéos (une présentation, un aperçu du custom et du gameplay combat) pour ce titre qui a maintenant un synopsis. Dans la ville de Shelter Ixia, les gens vivent plus ou moins paisiblement malgré la menace extra-terrestre, sans cesse repoussée par les « Élus », des héros capables de piloter des robots géants faisant parfaitement le taf (vous avez compris que vous allez devenir l'un de ces Élus). Ce que l'humanité ne sait pas en revanche, c'est que les aliens ont déjà gagné la guerre depuis un moment : 99 % des terriens sont morts et la planète a salement morflé, tandis que les survivants sont maintenant reclus dans de petites bourgades, la mémoire effacée de tous les anciens événements, et donc inconscients de la proche extinction.